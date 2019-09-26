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efbet Лига

Обявиха съдийските наряди за 11-ия кръг в efbet Лига

26 септември 2019 | 16:32 - Обновена
Обявиха съдийските наряди за 11-ия кръг в efbet Лига
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Станаха ясни съдийските назначения за 11-ия кръг в efbet Лига. Дербито между Берое и ЦСКА-София е поверено на Драгомир Драганов. Волен Чинков пък ще ръководи срещата между Левски и Ботев (Враца).

27 Сеп 2019 г. Петък 20:00 ч.

ФК Царско село 2015 - ПФК Черно море

ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков

4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров

СН:    Атанас Петров Бозев     

 

28 Сеп 2019 г. Събота 20:00 ч.

ПФК Левски - ПОФК Ботев Враца

ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Емилов Венев

4-ТИ:    Станимир Лозанов Тренчев

СН:    Мартин Живков Богдев     

 

29 Сеп 2019 г. Неделя 16:00 ч.

ПФК Ботев - ПФК Славия 1913

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов

СН:    Петър Стоянов Петров     

 

29 Сеп 2019 г. Неделя 18:15 ч.

ПФК Дунав - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:    Станислав Георгиев Тодоров

СН:    Георги Генов Нарлев     

 

29 Сеп 2019 г. Неделя 20:30 ч.

ПФК Берое - ПФК ЦСКА-София

ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов

СН:    Валентин Желев Добрев     

 

30 Сеп 2019 г. Понеделник 17:30 ч.

ФК Арда - ФК Етър

ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Русенов Русев

4-ТИ:    Валентин Георгиев Станчев

СН:    Валери Николов Цветков     

 

30 Сеп 2019 г. Понеделник 20:00 ч.

ФК Витоша - ПФК Локомотив 1926

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Даниел Милков Ников

4-ТИ:    Георги Николов Николов

СН:    Деница Павлова Крумова     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.


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Спортни новини		 Прочетена 281

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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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