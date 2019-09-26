Обявиха съдийските наряди за 11-ия кръг в efbet Лига

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Атанас Петров Бозев
28 Сеп 2019 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Левски - ПОФК Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Мартин Живков Богдев
29 Сеп 2019 г. Неделя 16:00 ч.
ПФК Ботев - ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Петър Стоянов Петров
29 Сеп 2019 г. Неделя 18:15 ч.
ПФК Дунав - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Георги Генов Нарлев
29 Сеп 2019 г. Неделя 20:30 ч.
ПФК Берое - ПФК ЦСКА-София
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Валентин Желев Добрев
30 Сеп 2019 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Арда - ФК Етър
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Валентин Георгиев Станчев
СН: Валери Николов Цветков
30 Сеп 2019 г. Понеделник 20:00 ч.
ФК Витоша - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Деница Павлова Крумова
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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