Турнирът в Ченду се развива все по-добре за Григор

Иснър заби 35 аса, но те се оказаха недостатъчни. Герасимов пък завърши с 24 аса и потвърди добрата си форма, след като през миналата седмица достигна до полуфиналите на надпреварата в Санкт Петербург (Русия).

A second top-20 win in as many weeks



Egor Gerasimov outlasts Chengdu top seed Isner 6-7(11) 7-6(5) 7-6(4) for a place in the last eight.#chengduopen pic.twitter.com/DoIep1RUSs