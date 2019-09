Тенис Джокович ще участва в Токио 26 септември 2019 | 15:58 - Обновена 0



Първата ракета в света Новак Джокович планира да участва на турнира в Токио другата седмица, съобщи тенис журналистът Кристофър Клери. Сърбинът получи травма на рамото и не можа да завърши мача с швейцареца Стан Вавринка от 4-ия кръг на Откритото първенство на САЩ в началото на месеца, като се подложи на лечение в последните седмици. Ако участието на сърбина в Токио премине без усложнения, Джокович ще играе и на Мастърса в Шанхай през октомври. ‘I am training without pain now’ – Novak Djokovic confident of Asian swing returnhttps://t.co/vkOllRRRk0 — C Kristjánsdóttir (@CristinaNcl) September 24, 2019

