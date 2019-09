Венгер се предложи на Ман Юнайтед: Това е мечтана работа, знам какво им трябва

Манчестър Юнайтед започна сезона колебливо и бе засипан с редица критики, след като успя да спечели само два от първите си шест мача във Висшата лига. Късно снощи “червените дяволи” се измъкнаха на косън от нов голям провал и успяха да отстранят Рочдейл (Лига 1) след изпълнение на дузпи, а играта за пореден път бе доста под очакваните стандарти на рекордьора по титли в Англия.

Wenger: "I cannot name them [the four players]. It would be headlines everywhere. I know them. They lack creativity, flair, players that can expose the defence consistently through dribbling ability and speed." #mulive [bein] — utdreport (@utdreport) September 25, 2019

Това естествено доведе и до нова доза спекулации относно бъдещето на Оле Гунар Солскяер и евентуални негови заместници. Изненадващо в тази група попадна и бившият мениджър на Арсенал Арсен Венгер, който може да се похвали с три титли при престоя си при “артилеристите”.

Wenger: "Now it is too horizontal. Side to side. Backwards. Nobody to beat a defender and force chaos, force a one-on-one. They need an overlapping full-back. They need a destroyer. Four players." #mulive [bein] — utdreport (@utdreport) September 25, 2019

“Манчестър Юнайтед е мечтана работа за всеки мениджър. За всеки мениджър, разбира се, който има увереност и кураж за тази работа. По мое мнение те имат нужда от четирима футболисти, за да променят нещата. Смятам, че този състав е готов да се конкурира с останалите и изобщо не е толкова далеч, колкото смятат хората.

В момента те нямат стил на игра и преса. Имат отбор, но този отбор трябва да бъде трениран и да израства. Както казах вече, нуждаят се от четирима играчи, за да бъдат конкурентноспособни на всички фронтове. Няма да кажа имена, защото ще станат заглавия навсякъде, но знам кои са.

Нямат нужната креативност, играчи, които да могат да дриблират през защитата и да създават хаос. Никой в момента не се изправя един на един със защитник, да го преодолее и да внесе хаос. Както вече казах, Манчестър Юнайтед е мечтана работа за всеки и аз имам куража за нея, имам и идеите”, заявява уверено Арсен Венгер.