Сепи спаси 5 мачбола и направи фантастичен обрат

26 септември 2019



WHAT A WAY to save a third successive match point @AndreasSeppi #ZC19 pic.twitter.com/76kAC4XPsJ — Tennis TV (@TennisTV) September 26, 2019 Сепи спаси общо 5 мачбола и направи обрат от 2:6 в тайбрека на решаващия трети сет при победата си със 7:6 (4), 4:6, 7:6 (8) срещу участващия с “уайлд кард” китаец Жижън Жан (№224 в ранглистата).

Seppi survives FIVE match points @AndreasSeppi hits back from 2-6 in the deciding tiebreak to beat Zhang 7-6 (4) 4-6 7-6(8).#ZC19 pic.twitter.com/85rsqrZwDf — Tennis TV (@TennisTV) September 26, 2019 Сепи бе съперник на Григор Димитров в първия кръг на Откритото първенство на САЩ, където единственият българин в мъжкия тенис елит достигна до полуфиналите. След като вчера заличи сериозно изоставане в първия сет и елиминира Ник Кирьос в първия кръг на турнира в Чжухай, днес 35-годишният италиански ветеран Андреас Сепи постигна нова паметна победа.Сепи спаси общо 5 мачбола и направи обрат от 2:6 в тайбрека на решаващия трети сет при победата си със 7:6 (4), 4:6, 7:6 (8) срещу участващия с “уайлд кард” китаец Жижън Жан (№224 в ранглистата).Сепи бе съперник на Григор Димитров в първия кръг на Откритото първенство на САЩ, където единственият българин в мъжкия тенис елит достигна до полуфиналите.

