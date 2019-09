Световен футбол Скандал с избора на Меси за FIFA The Best 26 септември 2019 | 01:38 - Обновена 0



копирано



Капитанът на Никарагуа Хуан Барера категорично заяви, че вотът му е фалшифициран, тъй като дори не е гласувал в анкетата. В публикуваните от ФИФА резултати от вота обаче срещу неговото име е посочено, че е отдал предпочитанието си на Меси, следван от Садио Мане и Кристиано Роналдо. "YO NO VOTÉ A MESSI EN 'THE BEST'".



El capitán de la Selección de Nicaragua @juanbarreranica asegura que NO PARTICIPÓ en la elección pero aparece en la lista. (Vía 'La Prensa') pic.twitter.com/o3W5pUwOSE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 25 септември 2019 г. Скандал се заформя около избора на Лионел Меси за №1 в анкетата FIFA The Best. Аржентинецът беше избран за победител, като остави зад себе си Вирджил ван Дайк и Кристиано Роналдо, който пропусна церемонията в Милано.Капитанът на Никарагуа Хуан Барера категорично заяви, че вотът му е фалшифициран, тъй като дори не е гласувал в анкетата. В публикуваните от ФИФА резултати от вота обаче срещу неговото име е посочено, че е отдал предпочитанието си на Меси, следван от Садио Мане и Кристиано Роналдо.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1583 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1