Проклятието "Аталанта" отново застигна Рома (видео)

Така за пореден път Рома се препъна в Аталанта. Последната победа на на "вълците" като домакин срещу този съперник бе през април 2014 година. В предишните 10 двубоя между тези отбори в Серия "А" Рома постигна само един успех.

10 - Atalanta have picked up 10 points in the current Serie A campaign, their best result in the top-flight after five MDs since 2011/12 (10). Dea.#RomaAtalanta #SerieA pic.twitter.com/4AVNp9sNS1