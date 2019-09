Русия Зенит и ЦСКА (Москва) прескочиха втория кръг на Купата на Русия 25 септември 2019 | 21:34 0









Питерци се затрудниха при гостуването си на втородивизионния Енисей, но в крайна сметка измъкнаха победата с 2:1 след обрат през втората част. Константин Савичев откри за домакините в 14-ата минута, но с голове на Алексей Сутормин (58’) и Роберт Мак (63’) руският първенец се класира за третия кръг. F/T' | We progress into the last 16 of the Russian Cup



1-2 | #EniseyZenit pic.twitter.com/3HFwsMFdz2 — FC Zenit in English (@fczenit_en) 25 септември 2019 г. Там ще играе и ЦСКА (Москва), който нямаше толкова проблеми при гостуването на Алания, който е представител на третото ниво на местния футбол. “Армейците” спечелиха гостуването си във Владикавказ с 3:1. Те поведоха още във 2-ата минута, когато Илзат Ахметов се разписа от дузпа. В 20-ата домакините изравниха чрез гол също от дузпа на Батраз Кадарцев. Московчани обаче бързо си върнаха преднината чрез Такума Нишимура в 34-ата минута, а в 70-ата отново той оформи крайното 3:1 за своя тим. Финальный свисток! Побеждаем Аланию и впервые за четыре сезона выходим в 1/8 финала Кубка России! #АланияЦСКА pic.twitter.com/FG7x15xskg — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 25 септември 2019 г. Напред продължава и друг столичен гранд - Спартак (Москва), надвил като гост третодивизионния КАМАЗ с 2:1. Есекиел Понсе се разписа на два пъти за победителите в 21-ата и 76-ата минути, а между попаденията му Давид Караев беше точен за домакините от дузпа в 24-ата минута. We are through to the next round thanks in large part to this man! #KamazSpartak #Ponce pic.twitter.com/j1O2r81beW — FC Spartak in English (@fcsm_eng) 25 септември 2019 г. Не липсваха обаче и изненади - втородивизионният Луч победи гостуващия елитен Динамо (Москва) с 1:0, докато четвъртият в Премиер лига Краснодар отстъпи със същия резултат при визитата си на друг тим от второто ниво на руския футбол - Нижни Новгород. Тамбов и Рубин също напуснаха състезанието след разгромни загуби от домакините Том (Томск) и Химки, съответно 4:0 и 3:0. Шинник пък отстрани Сочи след дузпи.



Радост обаче имаше за отборите на българските футболисти. Ивелин Попов вкара гол от дузпа при победата на неговия Ростов с 2:0 като гост на Мордовия (Саранск). С гол в добавеното време Арсенал (Тула) надделя с 2:1 при визитата си на Факел, а Георги Костадинов остана резерва. Николай Димитров не попадна в групата на Урал, но неговият тим победи с 2:0 своя домакин Черноморец (Новоросийск). Все! Победа! Выходим в 1/8 финала ОЛИМП Кубка России!@chernomoretsnvr, спасибо за игру, удачи в сезоне #ЧерноморецУрал pic.twitter.com/j4KVnW0t2Q — ФК Урал (@FCURAL) 25 септември 2019 г. Резултати от днешните мачове от Купата на Русия:



Луч - Динамо (Москва) 1:0

СКА-Хабаровск - Ахмат (Грозни) 4:6 след дузпи (2:2 в редовното време и продълженията)

Том (Томск) - Тамбов 4:0

Енисей - Зенит 1:2

Алания - ЦСКА (Москва) 1:3

Чайка - Уфа - 0:1

Шинник - Сочи 5:4 (0:0 в редовното време и продълженията)

Мордовия (Саранск) - Ростов 0:2

КАМАЗ - Спартак (Москва) - 1:2

Нижни Новгород - Краснодар 1:2

Химки - Рубин 3:0

Чертаново - Оренбург 0:2 след продължения (0:0 в редовното време)

Черноморец (Новоросийск) - Урал 0:2

Факел - Арсенал (Тула) 1:2

Торпедо (Москва) - Криля Советов 2:0

