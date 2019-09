Без Вавринка и Раонич на турнира в Токио

Носителят на 3 титли от “Големия шлем” Стан Вавринка (Швейцария) и канадецът Милош Раонич отпаднаха от сметките за турнира Rakuten Japan Open в Токио, който започва на 30 септември. Двамата явно не са готови за игра и ще бъдат заменени в основната схема от Алберт Рамос-Винолас (Испания) и Филип Краинович (Сърбия). Първа резерва пък е австралиецът Джордан Томпсън.

