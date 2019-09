Тенис Медведев се отказа от турнира в Пекин 25 септември 2019 | 19:07 0



Daniil Medvedev is real nextgen pic.twitter.com/HuCfDBsLgx — Mehedi Hasan Shawon (@SportsBoyShawn) September 25, 2019 Той триумфира на родна земя през миналата седмица, като в четирите си мача не загуби нито сет. На US Open той отстъпи в петсетова драма пред Рафаел Надал на финала, след като преди това елиминира на полуфиналите българския №1 Григор Димитров.

Beijing update:

OUT: Medvedev

IN: Kukushkin

Next: Querrey — Entry List Updates (@EntryLists) September 25, 2019 Световният №4 Медведев ще бъде заменен в Пекин от представителя на Казахстан Михаил Кукушкин, а първа резерва е вече американецът Сам Куери. Финалистът на US Open Даниил Медведев се отказа от участие на турнира China Open в Пекин, който започва следващата седмица. 23-годишният руснак най-сетне ще си вземе почивка след изключително успешните за него, но и натоварени месеци август и септември. През тези два месеца шампионът на Sofia Open достигна до 5 поредни финала, като спечели титлите в Синсинати и Санкт Петербург.Той триумфира на родна земя през миналата седмица, като в четирите си мача не загуби нито сет. На US Open той отстъпи в петсетова драма пред Рафаел Надал на финала, след като преди това елиминира на полуфиналите българския №1 Григор Димитров.Световният №4 Медведев ще бъде заменен в Пекин от представителя на Казахстан Михаил Кукушкин, а първа резерва е вече американецът Сам Куери. 0



