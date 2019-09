Тенис Квитова се класира за 1/4-финалите в Ухан 25 септември 2019 | 17:22 0



копирано

Двукратната шампионка Петра Квитова (Чехия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в китайския град Ухан с награден фонд 2,527 милиона долара. Поставената под номер 5 Квитова победи десетата в схемата Слоун Стивънс (САЩ) с 6:3, 6:3 за малко повече от 70 минути. Time for a @wuhanopentennis pic.twitter.com/7WBYdjc0oZ — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) September 23, 2019 Чехкинята доминираше в срещата. Тя пое контрола с ранен пробив за 2:1, след което реализира нов брейк в деветия гейм, за да спечели първия сет. Във втората част шампионата през 2014 и 2016 година дръпна с 4:1 и до края запази аванса си. Следващата съперничка на Квитова ще бъде украинската тийнейджърка Даяна Ястремска. .@D_Yastremska notches up her first career Top 10 win, defeating Karolina Pliskova 6-1, 6-4 and progressing to the #WuhanOpen quarterfinals. pic.twitter.com/o6ORSK1atA — Wuhan Open (@wuhanopentennis) September 25, 2019 19-годишната Ястремска елиминира втората в световната ранглиста Каролина Плишкова (Чехия) с 6:1, 6:4, като по този начин записа първа победа в кариерата си над тенисистка от топ 10. Украинката не допусна пробив и пласира 26 печеливши удара срещу едва 8 на Плишкова, която с поражението загуби шансове да измести австралийката Ашли Барти от върха на световната ранглиста в края на тази седмица. 19-годишната Ястремска елиминира втората в световната ранглиста Каролина Плишкова (Чехия) с 6:1, 6:4, като по този начин записа първа победа в кариерата си над тенисистка от топ 10. Украинката не допусна пробив и пласира 26 печеливши удара срещу едва 8 на Плишкова, която с поражението загуби шансове да измести австралийката Ашли Барти от върха на световната ранглиста в края на тази седмица.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 166 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1