Халеп се отказа в първия сет, Барти е на 1/4-финал

Шампионката от "Уимбълдън" Симона Халеп (Румъния) се отказа в първия сет на мача си от третия кръг на силния турнир по тенис в китайския град Ухан с награден фонд 2,527 милиона долара. Поставената под номер 4 Халеп изоставаше с 4:5 гейма срещу участващата с "уайлд кард" Елена Рибакина (Казахстан), когато реши да прекрати участие заради болки в кръста. Hungry for more @wuhanopentennis pic.twitter.com/Qf5ZtSIMkp — Simona Halep (@Simona_Halep) September 24, 2019 "При 4:4 и 0:30, при един бекхенд почувствах остра болка. Не знам дали става въпрос за същата контузия, която вече имах през сезона. Изглежда ми различно, макар че проблемът е в същата зона на кръста", коментира Халеп. #Wimbledon champion Simona Halep has retired from the Wuhan Open after sustaining a lower back injury

https://t.co/8NRZPk0akI pic.twitter.com/zDBJBMJ0i6 — BBC Sport (@BBCSport) September 25, 2019 Така 20-годишната Рибакина достигна до първия си четвъртфинал в турнир от сериите WTA Pemier 5 и вече си гарантира рекордно класиране в световната ранглиста в сред първите 45 през следващата седмица. Следващата съперничка на бившата номер 3 в света при девойките ще бъде защитаващата титлата си Арина Сабаленка (Беларус). Деветата в схемата Сабаленка елиминира шестата поставена Кики Бертенс (Холандия) с 6:1, 7:6(9). Сабаленка пропиля аванс от сет и 5:2 гейма във втория, в тайбрека на който все пак достигна до крайната победа. Водачката в схемата Ашли Барти (Австралия) също достигна до четвъртфиналите след успех над София Кенин (САЩ) с 6:3, 7:5, след като реализира обрат във втория сет от 3:5 гейма. Следващата съперничка на Барти ще бъде хърватката Петра Мартич, която се наложи над квалификантката Вероника Кудерметова (Русия) с 6:3, 6:1. Третата в схемата Елина Свитолина (Украйна) се справи с рускинята Светлана Кузнецова с 6:4, 6:2 и също достигна четвъртфиналите.

