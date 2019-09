Официално: УЕФА обяви създаването на трети клубен турнир

УЕФА официално обяви, че ще създаде нов клубен турнир. Това стана на днешната среща на европейската футболна централа, провела се в Любляна. Шефовете на организацията разкриха, че в надпреварата, която ще стартира през 2021 година, ще играят допълнителен брой отбори от различни първенства. Новината е добра за българските клубове, които рядко успяват до пробият до груповата фаза на Шампионската лига и Лига Европа.

Името на надпреварата ще бъде „Лига на конференциите” към УЕФА. Регламентът на състезанието все още не е напълно изяснен, като в най-скоро време се очаква официално обяснение как ще става точно класирането към Лигата на конференциите.

Confirmed: The name of the third UEFA club competition will be UEFA Europa Conference League.



The new competition will start in 2021 and is aimed at giving more clubs in more countries a chance to participate in European football. #UEFAExCo