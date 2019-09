Баскетбол “По-силни заедно” - Рубио пуска документален филм 24 септември 2019 | 18:05 - Обновена 0



Рики Рубио официално обяви дата за премиерата на “По-силни заедно” - кратък документален филм, който разказва за приятелството между испанската звезда от НБА и Лука, дете, което също играе баскетбол, но страда от агресивна форма на рак. Продукцията е финансирана от фондацията на Рубио, който е изключително отдаден на борбата с коварното заболяване, а след триумфа на световното първенство в Китай откри стая за пациенти, които се борят с болестта.



До момента фондацията на Рики е събрала над 13 000 евро в полза на 12-годишното момче, което вече се превърна в лице на специална програма, която цели да помогне на други деца, страдащи от онкологични заболявания. Проектът включва и болницата във Вал д’Еброн, един от кварталите на Барселона, както и каталунския департамент по здравеопазването.



Продукцията “По-силни заедно” ще бъде прожектирана за първи път на 19 октомври, а желанието на Рубио, Лука и всички, които участват по един или друг начин в създаването на късометражната лента е да покажат колко важни всъщност са приятелството и работата в екип. Филмът е заснет в Ню Йорк, където през месец март тази година Лука и семейството му гостуваха на Рики по време на мач между Никс и Юта Джаз, както и в Солт Лейк Сити и Барселона.



Режисьор на “По-силни заедно” е Алекс Торес. Краткото описание към официалния трейлър гласи, че “Рики и Лука са се запознали при “злополучни обстоятелства, но тогава помежду им се е родила неразрушима връзка, която преобръща един мач от загубен в спечелен”. Trailer Stronger Together from Alex Torres on Vimeo. Trailer Stronger Together from Alex Torres on Vimeo.

АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт"

