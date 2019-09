Въпреки резултатите Манчестър Юнайтед продължава да подобрява финансови рекорди

Прогнозата на клуба за следващата година обаче е да има спад в приходите с повече от 65 милиона заради това, че отборът няма да участва в Шампионската лига.

"Всички в клуба остават твърдо решени по отношение на желанието си да върнат Манчестър Юнайтед на върха на английския футбол. Ще продължим да правим всички необходими инвестиции, за да се случи това. Ние и нарастващата ни фенбаза искаме успехи, а това означава трофеи. Сигурни сме, че тези инвестиции ще донесат резултати, но е важно да бъдем търпеливи, докато Оле гради за бъдещето", заяви изпълнителният вицепрезидент на Манчестър Юнайтед Ед Уудуърд, който оповести финансовия отчет.

#ManchesterUnited report record fiscal 2019 revenues of £627.1m. Commercial rev was £275.1m, a decrease of £0.7m over prior year. Sponsorship rev was £173.0m, consistent with prior year. Retail, Merch, Apparel & Product Licensing revenue was £102.1m, a decrease of £0.7m #MUFC pic.twitter.com/zGNuvP4OXr