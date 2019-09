Ливърпул преотстъпи защитник

Защитникът Андерсон Аройо ще доиграе сезона под наем в Млада Болеслав от Ливърпул. 19-годишният колумбиец беше преотстъпен на чехите, които имат 19 точки от първите си десет мача в местното първенство.

Аройо беше привлечен от Ливърпул през януари 2018-а година и изкара периоди под наем в Майорка и Гент. Той игра и във всичките пет мача на колумбийския национален отбор до 20 години на световното първенство в Полша това лято.

Anderson Arroyo has joined FK Mlada Boleslav on loan for the remainder of the 19/20 season.



Good luck, Anderson! https://t.co/z1ja1VsZcB