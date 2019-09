НБА Дюрант може да играе още този сезон 24 септември 2019 | 14:18 0



The “feeling within the league” is trending toward KD potentially returning from his Achilles injury at some point this season, per @NYPost_Lewis pic.twitter.com/QJc98gANDD — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) September 23, 2019

Възстановяването на Дюрант трябва да продължи между 6 и 9 месеца, като специалистите масово очакваха, че той няма да играе за новия си отбор в рамките на сезон 2019/2020. Двукратният шампион на НБА избра №7 за новото си приключение като професионалист. Суперзвездата за първи път в кариерата си ще играе в Източната конференция. Кевин Дюрант може да опровергае всеобщите очаквания и да се върне в игра още този сезон, твърди New York Post. Крилото напусна Голдън Стейт, за да премине в Бруклин, като Нетс дадоха на Кей Ди четиригодишен договор на обща стойност $164 милиона, макар че суперзвездата скъса ахилесово сухожилие в петата среща от финалите на НБА през месец юни.Възстановяването на Дюрант трябва да продължи между 6 и 9 месеца, като специалистите масово очакваха, че той няма да играе за новия си отбор в рамките на сезон 2019/2020. Двукратният шампион на НБА избра №7 за новото си приключение като професионалист. Суперзвездата за първи път в кариерата си ще играе в Източната конференция.

