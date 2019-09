Англия Ливърпул договори рекорден контракт, но настоящият спонсор заведе дело срещу мърсисайдци 24 септември 2019 | 13:30 - Обновена 0



копирано

Ливърпул на практика е договорил рекорден за клуба и за британския футбол договор с Nike, според който американският концерн ще облича мърсисайдци от следващия сезон. Твърди се, че "червените" са издействали условия, с които ще изпреварят Манчестър Юнайтед , който в момента получава по 75 милиона паунда годишно от Adidas. Сегашният спонсор New Balance обаче е завел дело срещу Ливърпул. Според компанията в договора с мърсисайдци има клауза, даващата правото на New Balance да изравни най-високата оферта, която е получил Ливърпул, и така да остане спонсор на клуба. От компанията твърдят, че Ливърпул не им е дал тази възможност и заради това са отнесли спора до съда. От " Анфийлд " пък са сигурни, че настоящият спонсор, който в момента дава по 45 милиона паунда на сезон, няма намерение да изравни предложението на Nike, а освен това не може да осигури такава глобална дистрибуторска мрежа.

Договорът между Ливърпул и New Balance изтича през юни 2020 година. Договорът между Ливърпул и New Balance изтича през юни 2020 година.

Още по темата

0



копирано

ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 10185 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1