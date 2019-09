Кандидат за президент на Барса иска да уволни Велверде и не желае Неймар

Кандидатът на президент на испанския футболен гранд Барселона - Виктор Фонт, смята, че Ернесто Валверде не е подходящ за старши треньор на отбора.

"Валверде е добър, честен и трудолюбив треньор, но под негово ръководство ние се отклоняваме от нашия характерен стил. Аз щях да го уволня след загубата от Ливърпул, но сегашните ръководители на клуба решиха друго", коментира Фонт за "Мундо Депортиво".

