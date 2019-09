Бокс Дюбоа: Мога да бия Фюри 24 септември 2019 | 09:50 0



копирано

Daniel Dubois Fight week is here



The best heavyweight prospect in the world is back at the Royal Albert Hall and ready to put on a show #DuboisTetteh | Friday | BT Sport pic.twitter.com/F2cHK3xMM3 — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) September 23, 2019

"Трудно е да се каже кой от настоящите боксьори е номер едно в категорията. Всичко се сменя постоянно - коментира 22-годишният Дюбоа. - Още сега мога да победя Фюри. На 100% съм уверен в своите способности. Ще победя всеки, срещу когото се изправя на ринга. В мен има заложена програма - да унищожавам и убивам или самият аз ще бъда унищожен." Даниел Дубоа е убеден, че може да победи бившия световен шампион по бокс за професионалисти в тежка категория Тайсън Фюри. Младокът върви прекарсно с 12 победи (11 с нокаут) в 12 мача. Той ще се завърне отново на ринга в петък вечер."Трудно е да се каже кой от настоящите боксьори е номер едно в категорията. Всичко се сменя постоянно - коментира 22-годишният Дюбоа. - Още сега мога да победя Фюри. На 100% съм уверен в своите способности. Ще победя всеки, срещу когото се изправя на ринга. В мен има заложена програма - да унищожавам и убивам или самият аз ще бъда унищожен."

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 800 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1