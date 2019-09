Серина Уилямс се пошегува с тялото си

Знаменитата американска тенисистка Серина Уилямс демонстрира чувство за хумор по отношение на собственото си тяло.

Американката, която има 23 титли от Големия шлем, често е упреквана, че има нетипична за една дама физика. Серина никога не е била равнодушна към критиките, но този път се подложи на самокритика.

"Мисля, че от ядене на пуканки задните ми части стават все по-големи", написа 37-годишната американка в Туитър.

Феновете й приеха с усмивка признанието, като някои дори я питаха за конкретната марка, защото се опитват да постигнат същия ефект върху себе си.

I think popcorn is making my butt bigger.