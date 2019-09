Тенис Квитова стартира с победа в Ухан 23 септември 2019 | 18:06 0



Двукратната шампионка Петра Квитова (Чехия) се класира за третия кръг на турнира по тенис в китайския град Ухан с награден фонд 2,527 милиона долара. Поставената под номер 5 Квитова стартира в надпреварата с успех над Полона Херцог (Словения) със 7:6, 6:3. Първият сет премина без пробиви, а в тайбрека чехкинята навакса изоставане от 2:5 точки и стигна до обрат. Във втората част победителката през 2014 и 2016 година реализира единствен брейк за 4:2 и до края запази аванса си. Kvitova is the first into the last 16 in Wuhan. Expecting a strong Asian swing for her if healthy. Big if pic.twitter.com/8ROlDbUG0j — José Morgado (@josemorgado) September 23, 2019 Финалистката от 2015 година Гарбине Мугуруса (Испания) също започна с успех след 6:3, 6:2 над участващата с"уайлд кард" представителката на домакините Шуай Пън. Във втория кръг Мугуруса ще играе срещу третата в схемата Елина Свитолина (Украйна). Две бивши номер 1 в света отпаднаха в първия кръг на турнира. “The beautiful memories come back to me.”



Two time #WuhanOpen champion @Petra_Kvitova on returning to our city! pic.twitter.com/NNZJlLID3E — Wuhan Open (@wuhanopentennis) September 21, 2019 11-ата поставена Анжелик Кербер (Германия) загуби от олимпийската шампионка Моника Пуиг (Пуерто Рико) с 6:7(5), 7:5, 1:6, а 13-ата в схемата Каролина Возняцки (Дания) претърпя поражение от Су-вей Сие (Тайван) със 7:6(2), 1:6, 2:6.

