Вижте как Маркес може да спечели титлата в MotoGP още в Тайланд

Пилотът на Honda Марк Маркес вече протяга ръце към осмата си световна титла в MotoGP. След повече от убедителна победа в Арагон испанецът е на 92 точки преднина от своя най-голям конкурент в класирането Андреа Довициозо от Ducati при пет оставащи кръга.

200 GP starts



78 wins

129 podiums

89 poles

7 World Championship titles



