Юрген Клоп вече има 92 победи в първите си 150 мача като мениджър във Висшата лига

Мениджърът на европейския клубен шампион Ливърпул Юрген Клоп има вече 92 победи в първите си 150 мача като мениджър в английската Висша лига, като неговият 150-и мач беше този против Челси снощи.

@@@

Както изчислява Opta Sports, 92 победи в 150 мача е втори резултат към момента в историята наПремиършип. Първото място по този показател има Жозе Моуриньо с Челси, като има 105 победи.

@@@

