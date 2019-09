Бойни спортове Садулаев отново показа, че е най-добрият - Аварския танк с четвърта световна титла 22 септември 2019 | 17:44 - Обновена 0



копирано



Sadulaev j'aimerais trop le voir à l'UFC après une bonne formation https://t.co/hfe926UQ7x — Fofo Aokiji (@Guts_Sama_) September 22, 2019

Садулаев изигра много сигурно схватката, като през цялото време контролираше ситуацията на тепиха без да поема излишни рискове. Първата част приключи с аванс от 3:0 след точка за пасивност на съперника и едно сваляне на земята и контрол зад гърба. През втората част Садулаев взе още една точка за избутване от тепиха, а до края на схватката Шарифов нямаше сили и идея как да обърне развоя на мача.

Now Sadulaev is even with Burroughs in the number of World/Olympic titles with 5. They are the FS wrestlers with the most world/olympic titles still wrestling. — Sons of Wrestling (@sonsofMMA) September 22, 2019

Така Аварския танк за четвърти път е на върха на света - преди това той направи в Ташкент 2014, Лас Вегас 2015 и Будапеща 2018. Единственото му сребро бе в Париж 2017, когато загуби от Снайдер, след като бе сменил категорията си. Професионалната му статистика пък вече е 118 победи и само две загуби.

Абдулрашид Садулаев отново доказа, че е най-добрият борец в света в момента. 23-годишният руснак спечели четвъртата световна титла в кариерата си, след като триумфира в категория до 97 килограма свободен стил на шампионата на планетата в Нур-Султан. Руснакът победи на финала с 4:0 Шариф Шарифов от Азербайджан, който вчера шокира света, побеждавайки американеца Кайл Снайдер на полуфиналите.Садулаев изигра много сигурно схватката, като през цялото време контролираше ситуацията на тепиха без да поема излишни рискове. Първата част приключи с аванс от 3:0 след точка за пасивност на съперника и едно сваляне на земята и контрол зад гърба. През втората част Садулаев взе още една точка за избутване от тепиха, а до края на схватката Шарифов нямаше сили и идея как да обърне развоя на мача.Така Аварския танк за четвърти път е на върха на света - преди това той направи в Ташкент 2014, Лас Вегас 2015 и Будапеща 2018. Единственото му сребро бе в Париж 2017, когато загуби от Снайдер, след като бе сменил категорията си. Професионалната му статистика пък вече е 118 победи и само две загуби.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2139 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1