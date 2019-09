Италия Балотели: В много добра форма съм, но още не съм готов за мачове 22 септември 2019 | 15:00 - Обновена 0



"Мисля, че през последния месец и половина работих по-усилено от всякога в последното десетилетие от кариерата си. Все още не съм настроен за мачове, изиграх само два приятелски, но сега съм в страхотна форма. Последният път, когато имах такива килограми бях в Манчестър Сити. Разбира се, целта ми е да вляза в италианския национален отбор за Евро 2020. Но сега основната задача е да си върна форма възможно най-бързо", заяви Балотели пред "DAZN".



Balotelli: 'Never trained so hard' https://t.co/GTCQkmFO7V pic.twitter.com/25g1EUQao3 — Entertaining WE (@hindustanAbi) September 22, 2019 Нападателят на Бреша Марио Балотели каза, че е в много добра форма откакто е част от отбора. Според него той е намалил килограмите до нивото си в Манчестър Сити . Нападателят игра за английския отбор от 2010 до 2013 година.

