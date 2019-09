Бернардо Силва: Надявам се феновете да бъдат доволни

Бернардо Силва е щастлив, че той и неговите съотборници в Манчестър Сити са взели реванш за поражението с 2:3 от Норич във Висшата лига през миналата седмица. В събота шампионите разгромиха с 8:0 у дома Уотфорд и заемат второто място във временното класиране.

