Маркес показа класа на "Арагон" и триумфира в своя старт №200 в MotoGP

Пилотът на Honda Марк Маркес тотално доминира в състезанието за Гран При на Арагон в кралския клас на мотоциклетизма. Испанецът се откъсна на две секунди пред втория в колоната още след първите три обиколки и бе недостижим от своите конкуренти. Лидерът в генералното класиране на MotoGP се доближи още повече до осмата си световна титла след четвърта поредна победа в Арагон. #MotoGP RACE@marcmarquez93 wins at MotorLand and moves a step closer to the 2019 title! #AragonGP pic.twitter.com/1XROrYkZuG — MotoGP™ (@MotoGP) September 22, 2019 На втора позиция финишира основният му конкурент в подредбата Андреа Довициозо с Ducati. Италианецът успя да стигне до второто място след няколко напрегнати битки, тъй като стартира от едва 10-а позиция. Последното място на подиума бе за сателитния пилот на Ducati Джак Милър, който в последната обиколка изпревари Маверик Винялес от Yamaha. FINAL LAP! @jackmilleraus takes advantage to grab P3! #AragonGP pic.twitter.com/gVSW6JUBl5 — MotoGP™ (@MotoGP) September 22, 2019 Маркес спечели квалификацията за ГП на Арагон и стартира от деветия си полпозишън за сезон 2019. Точно зад него потеглиха двама пилоти с Yamaha - Фабио Куартараро и Маверик Винялес, а Джак Милър с мощния мотор на Ducati тръгна четвърти. Първите шестима пилоти потеглиха отлично, като Джак Милър изпревари Винялес на старта, а до края на обиколката Милър успя да мине и пред Куартараро. В същото време зад тях пилотът на Suzuki Алекс Ринс се опитваше да навакса позиции от задното си стартово място, но не успя да спре навреме на 12-ия завой и избута Франко Морбидели със сателитната Yamaha. Ринс се върна в състезанието, но в дъното на колоната. @FrankyMorbido12 tumbles at turn 12!



The @sepangracing rider crashes with @Rins42 delayed in the same incident! #AragonGP pic.twitter.com/Ru4kJpE6Z5 — MotoGP™ (@MotoGP) September 22, 2019 След първите две завъртания на "Арагон" Маркес вече си бе изградил преднина от 1.6 сек спрямо Милър на второто място. Междувременно основният противник на Маркес за титлата Андреа Довициозо (Ducati) напредна до петата позиция. В петата обиколка Винялес изпревари Куартараро на 16-ия завой и започна да притиска Милър. Три завъртания по-късно пилотът на Yamaha излезе на втора позиция. В следващата обиколка Винялес записа по-добра обиколка от Маркес и стопи изоставане между двамата с две десети, но то продължаваше да бъде значително - 4.6 сек. Brave move from @mvkoficial12!



The Spaniard picks off @jackmilleraus to take second! #AragonGP pic.twitter.com/ZwGPCodz1z — MotoGP™ (@MotoGP) September 22, 2019 В деветата обиколка Дови изпревари Куартараро и излезе на четвърто място. В рамките на първите десет обиколки пък Валентино Роси загуби две места и се движеше осми. Keep an eye on @AndreaDovizioso!



The Ducati rider climbs to fourth at the expense of @FabioQ20! #AragonGP pic.twitter.com/oEEG4rNl8J — MotoGP™ (@MotoGP) September 22, 2019 Маркес бе информиран, че Винялес започва да стопява изоставането си от първото място и пилотът на Honda вдигна темпото си, увеличавайки аванса си на над 5 сек. В 13-ата обиколка Дови изпревари и Милър на първия завой и излезе зад Винялес. Седем обиколки по-късно италианецът се пребори с Винялес за второто място. В последната обиколка Милър се възползва от изхабяването на гумите на Винялес и изпревари испанеца. Така Ducati успяха да запишат успешен уикенд въпреки затрудненията в тренировките и незаодоволителната квалификация. В крайна сметка Винялес финишира четвърти, следван от Куартараро. На шесто място завърши Кал Кръчлоу със сателитна Honda пред Алейш Еспергаро, който вкара Aprilia в топ 7. Валентино Роси завърши осми, а топ 10 допълниха още Алекс Ринс и Такааки Накагами с втора сателитна Honda. Ринс успя да спечели точки след изключително трудно за него състезание. Заради лошата си стартова позиция, той бе прекалено агресивен на старта, избута Морбидели, загуби време, получи наказание и въпреки това се пребори за място в топ 10.

