Шокиращ край на дербито Родригес – Стивънс, публиката в Мексико полудя (видео + снимки)

Напълно неочаквано и шокиращо приключи голямото галавечер на UFC в Мексико и основния мач между Яир Родригес (Мек) и Джеръми Стивънс (САЩ). Дербито в категория перо приключи за 15 секунди след неволно бъркане в лявото око на американеца. Преди това Родригес беше вкарал два кика, но без да иска направи непозволеното бъркане.

This strike to the eye caused the #UFCMexico main event to be ruled a No Contest pic.twitter.com/EXIKa2PyeE