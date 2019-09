Кореа излезе от комата, предстоят му нови операции

Американският пилот от Формула 2 Хуан Мануел Кореа е бил изваден от изкуствената кома, след като е показал подобрения в жизнените си показатели. Въпреки това неговото състояние остава сериозно след катастрофата на белгийската писта "Спа" на 31 август, в която загина друг пилот от шампионата - Антоан Юбер.

Кореа претърпя операции на краката си в град Лиеж близо до пистата "Спа", а при транспортирането му в Лондон бе диагностициран с остър респираторен проблем, заради което бе поставен на изкуствено дишане.

Родителите на Кореа споделиха в социалните мрежи, че в събота младият автомобилен пилот е вече в съзнание. "Пълното му събуждане ще отнеме няколко дни, тъй като той бе в кома в продължение на над две седмици. Хуан Мануел ще остане под наблюдение в интензивното отделение, като според докторите той е много слаб. Приоритет за Хуан Мануел вече стават фрактурите на краката му. Той се нуждае от нова операция, за да се минимизира рискът от необратими травми, но за извършването й белите му дробове трябва да са достатъчно силни, че да издържат на подобна операция".

