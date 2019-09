Моторни спортове Маркес спечели полпозишън за своя старт номер 200 в MotoGP 21 септември 2019 | 16:45 0



Пилотът на Honda Марк Маркес победи таланта на Yamaha Фабио Куартараро в квалификацията за Гран При на Арагон и спечели полпозишън за своя старт номер 200 в MotoGP. Испанецът приключи квалификационната сесия с 0.327 сек преднина спрямо французина благодарение на обиколката си от 1:47.009 мин. Ninth pole position of 2019 for @marcmarquez93!



The @HRC_MotoGP rider holds on to top spot despite a stunning late effort from @FabioQ20! #AragonGP pic.twitter.com/UtHCUXTc4f — MotoGP™ (@MotoGP) September 21, 2019 С последната си обиколка Куартараро заплашваше първото място на Маркес, след като постави по-добри времена в първите два сектора от испанското трасе "Арагон". Французинът обаче изгуби време в последната част от пистата и бе принуден да се задоволи с второто място на старта. Second place as it stands for @FabioQ20!



The @sepangracing rider is using every inch of the Aragon circuit! #AragonGP pic.twitter.com/hL37XqC3qA — MotoGP™ (@MotoGP) September 21, 2019 Третото стартово място остана за заводския пилот на Yamaha Маверик Винялес, следван от Джак Милър с Ducati и Алейш Еспергаро, който зарадва Aprilia с изненадващо място в топ 5 на квалификацията. Валентино Роси ще потегли шести на старта в неделя пред Кал Кръчлоу със сателитната Honda. Основният опонент на Маркес за титлата тази година Андреа Довициозо с Ducati ще стартира едва десети. Пилотът на КТМ Пол Еспергаро също трябваше да се бори за полпозишън в Q2, но инцидент в четвъртата тренировка на "Арагон" го оставя извън сметките на отбора, тъй като испанецът е получил фрактура на лявата си китка. A horrible highside for @polespargaro!



The KTM rider is stretchered off after this crash at turn 9! Let's hope Pol is okay! #AragonGP pic.twitter.com/4JHODiuQ8m — MotoGP™ (@MotoGP) September 21, 2019 Победителят от САЩ и Великобритания Алекс Ринс (Suzuki) остана 13-и в квалификацията, но ще потегли 12-и заради отсъствието на Еспергаро. Съотборникът на Маркес Хорхе Лоренсо ще стартира 19-и.

