Лудогорец Тики-Така – Епизод 5 - Не "орли", а ПЕТли (видео) 21 септември 2019 | 15:31



Футболът е една много сериозна игра, но в "Тики-Така" винаги поглеждаме от забавната й страна. В новия епизод на футболното шоу "Тики-Така" всички ще си припомним руската класика "Москва не вярва на сълзи". Защото Москва не вярваше, че ще отнесе 5 гола в Разград, но бяха необходими само 90 минути и един Кешерю, за да повярва.Ще отскочим и до Париж, където местната забележителност във вторник не беше Айфеловата кула, ами Анхел ди Мария, който вкара два гола на Реал. Ливърпул видя Неапол и за втора поредна година… загуби там. Ще отскочим до Мадрид и Дортмунд, защото там всички играха като равен с равен.Бербатов каза "Стига", а цяла футболна Европа му отвърна "Thanks for all!". Боби и Жорката ще направят и бърз преглед на мачовете този уикенд – като започнат от дербито на Милано, ще минат през Севиля , където пристига Реал Мадрид , ще се отбият и в Лондон, защото Челси ще пробва да вземе нещо от Ливърпул и за финал - френското дерби между Лион и ПСЖ.Футболът е една много сериозна игра, но в "Тики-Така" винаги поглеждаме от забавната й страна. 0



