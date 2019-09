Шевченко преди дербито: Интер е фаворит, но всичко е възможно

Бившият голмайстор на Милан Андрий Шевченко очаква с нетърпение днешното дерби на Милано срещу Интер . От началото на сезона “росонерите” са спечелили 7 точки, докато съперникът е безгрешен и е начело с актив от 9.

“Не обичам да правя прогнози, но съм много любопитен да видя какво ще се случи - заяви Шева пред Sportsweek. - Със сигурност Интер са по-напред в развитието на отбора си и са фаворити, но това е дерби и всичко може да се случи.”

Today is derby day! The world is watching: together we can win it



È il giorno di #MilanInter! Il mondo ci guarda: vinciamo, insieme! #StrongerTogether #SempreMilan pic.twitter.com/TKPCfmeCXA