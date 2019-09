Ливърпул платили милион паунда на Сити заради шпионски скандал

Шпионски скандал в английския футбол разкрива на днешните си страници вестник “Таймс”. От ръководството на Ливърпул са платили един милиона паунда на база на извънсъдебно споразумение, което е постигнато през септември 2013-а година, по повод обвинения в корпоративен шпионаж от страна на Манчестър Сити.

Обвиненията са били предявени на база на доказателства за пробив с скаутската система на “гражданите”, която е била хакната 12 месеца по-рано, след като от скаути на Сити са преминали при конкурента от “Анфийлд”. Част от тези няколко служители е бил и настоящият спортен директор на Ливърпул Майкъл Едуардс.

Liverpool paid a £1 million settlement to Manchester City after their Premier League rivals made a complaint that their scouting system had been hacked into https://t.co/jN4puq3gBu