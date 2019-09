Легендарната Франческа Пичинини прекрати кариерата си (видео)

View this post on Instagram

Non ci sono parole per descrivere un momento del genere...dai primi passi a Reggio e Modena quando eri ancora una ragazzina passando per il Brasile...poi 13 stagioni nella tua Bergamo dove sei diventata un mito del nostro sport vincendo tutto...ma la tua forza ed immortalità l’hai dimostrata con le vittorie degli ultimi anni perché ogni anno era sempre più difficile, chiudere alzando la tua settima Champions League penso sia stato il modo migliore per salutare questo meraviglioso sport a cui hai dato tutta te stessa. Da mito a Leggenda. Grazie per tutto quello che hai fatto per la pallavolo, un onore ed un privilegio aver condiviso con te momenti così unici e straordinari. Il volley italiano senza di te non sarà più lo stesso. Grazie. Queen for ever. #picci #thequeen #francyjefferscafe

