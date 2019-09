Лампард: Има малък шанс Маунт да играе срещу Ливърпул

Челси ще чака до последно решение на медицинския си щаб за евентуалното участие на полузащитника Мейсън Маунт в неделното дерби на Висшата лига срещу Ливърпул, който все още продължава да лекува травма на коляното, заяви днес мениджърът на сините Франк Лампард. Челси има 8 точки и заема 6-о място в класирането и приема на Стамфорд Бридж Ливърпул, който е със 100-процентов актив.

С три отбелязани гола от началото на сезона, дебютът му в Шампионската лига във вторник срещу Валенсия продължи едва 9 минути, беше белязан от зверско влизане на Франсес Коклен. Челси отстъпи с 0:1 на Стамфорд Бридж, а Лампард трябваше да извади откритието на сезона още след 9 минути игра. '

Time to hear from Frank Lampard before Sunday’s big game! His thoughts on the way...#CHELIV pic.twitter.com/QT6MnajC1c