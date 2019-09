Испания Моуриньо: Не искам да се връщам в Реал Мадрид - вече си имат треньор 20 септември 2019 | 17:40 - Обновена 0



“Те са трети или четвърти, нали? Близо са до първото място в Ла Лига. Не е зле. Ако гледате прагматично и се фокусирате върху класирането, те са точно там. Сега ще играят със



Не бих искал да се завърна в Реал Мадрид, защото там вече разполагат с треньор и не мога да водя отбор, който си има наставник. Можеш да говориш с уважение за клуба, но също и за треньора, който не е просто някой. Аз съм вън от това. Не говоря празни приказки. Бих искал всичко да завърши добре и нещата да се наредят. Реал Мадрид, Барселона, Манчестър Юнайтед, Mourinho also reveals he is learning German...just in case. https://t.co/q0hTwDM1GX — AS English (@English_AS) 20 септември 2019 г. Кога ще се завърна на треньорската пейка? Когато му дойде времето. В неделя ще си върша работата в “Скай Спортс” (гост анализатор - б.р.) за мача на Челси. Правя го веднъж месечно, не искам да е всеки ден. Харесва ми, защото мога да предоставя различна гледна точка, след като съм бил на скамейката. Сега ходя на уроци по немски, в случай че някой ден се озова в Германия или за да мога да говоря на този език за мач от Шампионската лига. Това ще бъде шестият ми език”, заяви Моуриньо пред Deportes Cuatro. Бившият наставник на Реал Мадрид Жозе Моуриньо, който е спряган като фаворит да поеме тима, в случай че Зинедин Зидан бъде уволнен, заяви, че не желае да се завръща на “ Сантиаго Бернабеу ”, тъй като там вече разполагат с треньор.“Те са трети или четвърти, нали? Близо са до първото място в Ла Лига. Не е зле. Ако гледате прагматично и се фокусирате върху класирането, те са точно там. Сега ще играят със Севиля и бият ли ги, ще ги задминат. Барселона са зад тях, а Атлетико им водят с една точка. Има два вида слухове. Единият е, когато някой говори за Зидан, който е един от нас, треньорите, и всички ни боли, щом отборите ни не вървят добре. Трябва да живееш с това. Зидан е във футбола през целия си живот и го знае. Другият вид слух е да намесите името ми там, което не ми харесва. Има проблеми на много места, но друго нещо е уважението.Не бих искал да се завърна в Реал Мадрид, защото там вече разполагат с треньор и не мога да водя отбор, който си има наставник. Можеш да говориш с уважение за клуба, но също и за треньора, който не е просто някой. Аз съм вън от това. Не говоря празни приказки. Бих искал всичко да завърши добре и нещата да се наредят. Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид Челси … Когато имаш огромни очаквания, е трудно и тежко. Затова казват, че има добри играчи и треньори, които не дават целия си потенциал, защото е нужно нещо повече от талант - трябва да имаш и специален характер.Кога ще се завърна на треньорската пейка? Когато му дойде времето. В неделя ще си върша работата в “Скай Спортс” (гост анализатор - б.р.) за мача на Челси. Правя го веднъж месечно, не искам да е всеки ден. Харесва ми, защото мога да предоставя различна гледна точка, след като съм бил на скамейката. Сега ходя на уроци по немски, в случай че някой ден се озова в Германия или за да мога да говоря на този език за мач от Шампионската лига. Това ще бъде шестият ми език”, заяви Моуриньо пред Deportes Cuatro.

