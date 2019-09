Моторни спортове Винялес и Роси водят във втората MotoGP тренировка, Маркес с падане 20 септември 2019 | 16:43 0



Пилотът на Yamaha Маверик Винялес оглави втората свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP на испанската писта "Арагон". Неговото време обаче не бе по-добро от това на лидера в шампионата Марк Маркес от тренировка номер 1, с което на практика пилотът на Honda приключва петъка с най-добро представяне. Yamaha strike back with a 1-2-3 in FP2! @mvkoficial12 leads the way from @ValeYellow46 and @FabioQ20 with @marcmarquez93 fourth after his crash! #AragonGP pic.twitter.com/ghqgXaUkoJ — MotoGP™ (@MotoGP) September 20, 2019 Винялес записа обиколка за 1:48.014 мин, а съотборникът му - ветеранът Валентино Роси бе с 0.057 сек по-бавен и остана на второ място. Зад него на минималното изоставане от 0.046 сек се нареди сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро, а четвърти завърши Маркес. Най-добрата обиколка на седемкратния шампион бе шестата от общо 18. По средата на тренировката Маркес претърпя падане на завой номер 8, а интересното бе, че не кой да е, а бащата на неговия основен конкурент за титлата Андреа Довициозо го откара със скутер до боксовете. The man is human!!! @marcmarquez93 crashes at turn 8! #AragonGP pic.twitter.com/hVISqX1Ayy — MotoGP™ (@MotoGP) September 20, 2019 Good afternoon @marcmarquez93!



This Ducati team member didn't expect to bump into the world champion on his travels around Aragon! #AragonGP pic.twitter.com/iDgn0p0A2c — MotoGP™ (@MotoGP) September 20, 2019 Маркес използва мека задна гума за старта на тренировката, но след като записа най-добрата си обиколка премина на твърда гума. Испанецът заемаше първото място в подредбата за по-голямата част от времето, като четири минути преди края на сесията Винялес излезе начело. Пилотът на КТМ Пол Еспергаро впечатли за пореден път този сезон със силно представяне и пето място, следван от Джак Милър и Кал Кръчлоу със сателитни Ducati и Honda. Пилотът на Ducati Андреа Довициозо записа осмо време, а топ 10 допълниха Жоан Мир със Suzuki и Алейш Еспергаро с Aprilia. Очаква се и това да бъдат пилотите с място в Q2 в събота, тъй като третата свободна тренировка в събота сутрин вероятно ще се проведе на мокра писта. Извън топ 10 останаха Алекс Ринс с втория мотор на Suzuki и съотборникът на Дови Данило Петручи. Хорхе Лоренсо завърши тренировката 20-и.

