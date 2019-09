Тенис Тийм отрази три мачбола и даде аванс на Европа срещу Отбора на света 20 септември 2019 | 16:30 0



копирано





Тийм взе първия сет след единствен пробив в третия гейм, а във втората част навакса ранен пасив от 1:3, но в края допусна нов брейк и Шаповалов изравни.

.@ThiemDomi fights off three match points to take the opener 6-4 5-7 [13-11] over Shapovalov. #TeamEurope remains unbeaten in match 1 at #LaverCup pic.twitter.com/MSDB61kNrq — Laver Cup (@LaverCup) 20 септември 2019 г. Шампионският тайбрек беше много драматичен, като с четири поредни разигравания канадецът стигна до 9:7, но не се възползва от първите си два мачбола. Той получи нов шанс да затвори мача при 11:10, но Тийм спечели следващите три точки, а с това и двубоя.

So tense right now.#LaverCup pic.twitter.com/5JNKyd1w2Z — Laver Cup (@LaverCup) 20 септември 2019 г. Така Европа поведе с 1:0 точки преди втория сингъл за деня между Фабио Фонини (Италия) и Джак Сок (САЩ). Австриецът Доминик Тийм отрази три мачбола срещу Денис Шаповалов от Канада и стигна до успеха с 6:4, 5:7, 13-11, за да даде аванс на отбора на Европа в мача срещу сборния тим на света в турнира по тенис "Лейвър Къп" в Женева (Швейцария).Тийм взе първия сет след единствен пробив в третия гейм, а във втората част навакса ранен пасив от 1:3, но в края допусна нов брейк и Шаповалов изравни.Шампионският тайбрек беше много драматичен, като с четири поредни разигравания канадецът стигна до 9:7, но не се възползва от първите си два мачбола. Той получи нов шанс да затвори мача при 11:10, но Тийм спечели следващите три точки, а с това и двубоя.Така Европа поведе с 1:0 точки преди втория сингъл за деня между Фабио Фонини (Италия) и Джак Сок (САЩ). 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 683

1