Гризман договорил комисионната си от Барселона още през март

Преминаването на френския национал в каталунския клуб стана за 120 млн. евро, след като до 1 юли откупната му клауза беше в размер на 200 млн. евро. От Атлетико претендират, че Барселона са водили преговори с играча преди тази дата и затова настояват за още 80 млн. евро. Atlético: you tapped up Griezmann



Atlético: ok then...https://t.co/lNNIIyASta — AS English (@English_AS) 20 септември 2019 г. “Ел Мундо” се е сдобил с имейли, които доказват, че още през март Гризман, сестра му Мод, баща му Алан, адвокатът му Севан Кариан и френски агент са получили комисионна по трансфера в размер на 14 млн. евро. Разпределението на парите довело до разногласия, заради които агентът бил изключен от сделката. Затова той решил да си отмъсти, като предоставил имейлите за преговорите на Атлетико.



Според вестника обаче клубът не ги е използвал като доказателство в жалбата си до Испанската футболна федерация. Все още няма решение по този казус, но по информация именно на "Ел Мундо" наказанието на Барселона ще е или домакинство при затворени врата на " Камп Ноу ", или глоба в размер на 300 евро.

