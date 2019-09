Маркес с 1.6 сек напред в първата MotoGP тренировка в Арагон

Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес записа най-бърза обиколка в първата свободна тренировка от състезателния уикенд на кралския клас на мотоциклетизма на испанската писта "Арагон". Испанецът остави най-близкия си конкурент в сесията на цели 1.6 сек назад, а освен това се доближи на две десети от собствения си рекорд за обиколка на трасето от 2015 година.

Още в началото на тренировката Маркес постави време от 1:48.771 мин, а в последните минути преди края на сесията подобри постижението си със седем десети до 1:47.030 мин, оборудван с нова мека задна гума. С последната си обиколка пилотът на Honda напредна още и записа 1:46.689 мин на "Арагон".

Един единствен пилот успя да запише обиколка на под две секунди изоставане от Маркес - Маверик Винялес с Yamaha. Талантливият Фабио Куартараро, който за малко изпусна победата на "Мизано" миналата седмица, остана трети с изоставане от 2.001 сек от Маркес със своята сателитна Yamaha.

На четвърто място остана основният претендент на Маркес за титлата Андреа Довициозо от Ducati, следван от още един пилот с Ducati Джак Милър и Жоан Мир със Suzuki.

Вторият пилот на Suzuki Алекс Ринс, който триумфира два пъти този сезон, получи повреда в мотора по време на тренировката, което му изгуби доста време, и испанецът завърши сесията 12-и. Ветеранът в шампионата Валентино Роси записа 17-о време на почти три секунди зад Марк.

Най-бавният пилот на пистата бе съотборника на най-бързия - Хорхе Лоренсо. Трикратният шампион бе с четири секунди изоставане от Маркес.