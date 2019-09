Манчестър Юнайтед, Тотнъм и Премиър лийг не пропуснаха новината за "магьосника" Бербатов

We couldn't let tonight go by without wishing Dimitar Berbatov all the best in his retirement ♥ pic.twitter.com/3lhgyfO2OP — Manchester United (@ManUtd) September 19, 2019





Dimitar Berbatov has announced his retirement



We will never forget his legendary finishing in the #PL, including this 5 -goal haul for @ManUtd against Blackburn pic.twitter.com/0Rzg4efUy9 — Premier League (@premierleague) September 19, 2019

It was a joy to watch you, Dimitar



https://t.co/ROnY55qsgb pic.twitter.com/7Iy3YoUAF1 — Premier League (@premierleague) September 19, 2019

Новината, че Димитър Бербатов слага край на футболната си кариера намери широко отражение в Англия. Двата клуба, с които голмайстор №1 на България записа най-големи успехи - Манчестър Юнайтед Тотнъм , не пропуснаха да пожелаят всичко най-добро на Митко за в бъдеще. Същото направи и сайтът на Премиър лийг, в който посветиха и специална статия за постиженията на Бербатов във Висшата лига. В официалната страница на Премиър лийг в "Туитър" пък имаше два поста за бившия голмайстор на английския елит. Единият гласи "Никога няма да забравим неговия легендарен завършващ удар".Всички водещи медии на Острова също публикуваха клипове с някои от най-запомнящите се отигравания на Бербатов, определенията за когото бяха, че е "истински магьосник на терена" и футболистът с може би "най-доброто първо докосване".