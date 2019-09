ЦСКА 1948 пожела успех на Бербатов, покани го на мач

Ръководството на ЦСКА 1948 пожела успех на Димитър Бербатов, който вчера обяви, че слага край на своята състезателна кариера. "Червените" поканиха легендарния голмайстор на своите мачове.

"Първата част от футболната кариера на Димитър Бербатов приключи! Изключително успешно! Желаем му и другата част да бъде толкова радостна и емоционална! Митко, винаги си добре дошъл на мачовете на ЦСКА. За нас ще е чест", написаха от ЦСКА 1948.Засега от ЦСКА-София не са взели отношение по отказването на бившата звезда на ЦСКА. Както е известно, Берба тръгна за големия футбол именно от "Армията", където започна да играе под ръководството на Димитър Пенев през 1999 година. Преди 20 лета нападателят спечели Купата на България с "армейците", а с червената фланелка записа общо 37 гола в 65 срещи. ЦСКА е единственият български отбор в кариерата на голмайстора на Премиър лийг.

We couldn't let tonight go by without wishing Dimitar Berbatov all the best in his retirement ♥ pic.twitter.com/3lhgyfO2OP