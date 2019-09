Де Фрай потвърди за разправията между Лукаку и Брозович

Защитникът на Интер Стефан де Фрай потвърди днешната информация на “Гадзета дело спорт” за кавга между съотборниците си Ромелу Лукаку и Марсело Брозович веднага след равенството 1:1 със Славия Прага в Шампионската лига.

“Който говори за тези неща, никога не е бил в съблекалня. Няма какво повече да кажа по този въпрос. Толкова много неща не ни се получиха в мача. Липсваше ни дух, като това не бива да се повтаря. Те имаха по-голямо желание да победят, а ние не бяхме прецизни в играта си. Не успяхме да покажем нашата си игра, което беше разочароващо”, заяви Де Фрай пред “Скай Спорт Италия”.

Stefan de Vrij confirms Romelu Lukaku & Marcelo Brozovic argued after #Inter’s draw with #SlaviaPraha as he concedes “our spirit was missing” https://t.co/8jd7dd1YcO #FCIM #UCL pic.twitter.com/5A9v9VVtih