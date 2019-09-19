Лудогорец Ludogorec

Марибор 2:2 Лудогорец

последен:
29.08.2019

Лудогорец - ЦСКА Москва

следващ:
19.09.2019

създаване: 1945г.
стадион: "Лудогорец Арена"
президент: Александър Александров
треньор: Стойчо Стоев
web: Лудогорец / bgclubs.eu

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Лудогорец

Юноша на Лудогорец попадна в авторитетна класация

19 септември 2019 | 17:06 - Обновена
Юноша на Лудогорец попадна в авторитетна класация
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Любопитна класация направи авторитетният сайт just-football.com. Агенцията отличи най-талантливия футболист във всеки от 48-те отбора в груповата фаза на Лига Европа. В състава на Лудогорец това е 18-годишният халф Иван Йорданов, който направи предсезонна подготовка с първия тим и дори дебютира в елита при победата с 2:0 над Царско село в първия кръг. Ето всички таланти по отбори: АПОЕЛ (Муса Сюлейман), Дюделанж (Даниел Синани), Карабах (Махир Емрели), Севиля (Жул Кунде), Динамо Киев (Виктор Циганков), Копенхаген (Йонас Винд), Лугано (Ноам Бауман), Малмьо (Тим Прица), Базел (Ноа Окафор), Краснодар (Магомед Сюлейманов), Хетафе (Марк Кукурея), Трабзонспор (Абдулкадир Омур), ЛАСК Линц (Томас Сабицер), ПСВ Айндховен (Донеил Мален), Розенборг (Самуел Адегбенро), Спортинг Лисабон (Идриса Думбия), ЧФР Клуж (Александру Пашкану), Селтик (Кристофер Аяер), Лацио (Луис Фелипе), Рен (Едуардо Камавинга), Арсенал (Тайрис Джон-Джулс), Айнтрахт Фр (Джибрил Соу), Стандард (Селим Амала), Витория Гимараеш (Едмонд Тапсоба), Йънг Бойс (Мартинс-Перейра), Порто (Ромарио Баро), Фейенорд (Тайръл Маласия), Рейнджърс (Джо Арибо), Ференцварош (Андраш Чонка), ЦСКА Москва (Никола Влашич), Еспаньол (Марк Рока), Сент Етиен (Харолд Мукунди), Александрия (Евген Протасов), Гент (Джонатан Дейвид), Волфсбург (Елвис Речбекай), Рома (Николо Дзаниоло), Борусия М (Маркус Тюрам), Волфсбергер (Андерсон Ниангбо), Истанбул Б (Окечукву Азубуйке), Бешикташ (Гювен Йълчън), Брага (Тринсао), Уулвърхемптън (Макс Климан), Слован Братислава (Доминик Грейф), АЗ Алкмаар (Майрън Боаду), Астана (Лука Шимунович), Партизан (Филип Стеванович), Манчестър Ю (Мейсън Грийнууд).

Лига Европа
1 кръг, четвъртък 19 септември
Лудогорец
22:00предстои
ЦСКА Москва
Bet365
2.75 3 2.8
1 x 2
Лига Европа М П Р З Г точки
1 Еспаньол Еспаньол
0
0
0
0
0:0 (0)
0
2 ЦСКА (Москва) ЦСКА (Москва)
0
0
0
0
0:0 (0)
0
3 Лудогорец Лудогорец
0
0
0
0
0:0 (0)
0
4 Ференцварош Ференцварош
0
0
0
0
0:0 (0)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Няма място за сантименти!
29 май 2019

Неприятно е, но обективността изисква да признаем, че изминалият вече сезон в Първа лига не бе на добро ниво дори и за българските стандарти. Беше напрегнат и интригуващ, тъй като до последния кръг битката за титлата ...









							
							
						

						
						






Генчев: Чака ни един много труден двубой, но съм ...
13 септември 2019

Треньорът на Лудогорец Станислав Генчев даде интервю за  официалния сайт на клуба. Младият специалист коментира предстоящия мач с  Етър в събота, както и първия двубой с ЦСКА (Москва) от група Н на Лига  Европа.


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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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