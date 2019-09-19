Юноша на Лудогорец попадна в авторитетна класация

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Лудогорец
Любопитна класация направи авторитетният сайт just-football.com. Агенцията отличи най-талантливия футболист във всеки от 48-те отбора в груповата фаза на Лига Европа. В състава на Лудогорец това е 18-годишният халф Иван Йорданов, който направи предсезонна подготовка с първия тим и дори дебютира в елита при победата с 2:0 над Царско село в първия кръг.
Ето всички таланти по отбори: АПОЕЛ (Муса Сюлейман), Дюделанж (Даниел Синани), Карабах (Махир Емрели), Севиля (Жул Кунде), Динамо Киев (Виктор Циганков), Копенхаген (Йонас Винд), Лугано (Ноам Бауман), Малмьо (Тим Прица), Базел (Ноа Окафор), Краснодар (Магомед Сюлейманов), Хетафе (Марк Кукурея), Трабзонспор (Абдулкадир Омур), ЛАСК Линц (Томас Сабицер), ПСВ Айндховен (Донеил Мален), Розенборг (Самуел Адегбенро), Спортинг Лисабон (Идриса Думбия), ЧФР Клуж (Александру Пашкану), Селтик (Кристофер Аяер), Лацио (Луис Фелипе), Рен (Едуардо Камавинга), Арсенал (Тайрис Джон-Джулс), Айнтрахт Фр (Джибрил Соу), Стандард (Селим Амала), Витория Гимараеш (Едмонд Тапсоба), Йънг Бойс (Мартинс-Перейра), Порто (Ромарио Баро), Фейенорд (Тайръл Маласия), Рейнджърс (Джо Арибо), Ференцварош (Андраш Чонка), ЦСКА Москва (Никола Влашич), Еспаньол (Марк Рока), Сент Етиен (Харолд Мукунди), Александрия (Евген Протасов), Гент (Джонатан Дейвид), Волфсбург (Елвис Речбекай), Рома (Николо Дзаниоло), Борусия М (Маркус Тюрам), Волфсбергер (Андерсон Ниангбо), Истанбул Б (Окечукву Азубуйке), Бешикташ (Гювен Йълчън), Брага (Тринсао), Уулвърхемптън (Макс Климан), Слован Братислава (Доминик Грейф), АЗ Алкмаар (Майрън Боаду), Астана (Лука Шимунович), Партизан (Филип Стеванович), Манчестър Ю (Мейсън Грийнууд).
Лига Европа
1 кръг, четвъртък 19 септември
Лудогорец
22:00предстои
ЦСКА Москва
8 халф
10 вратар
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