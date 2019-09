Тенис Джокович с нетрадиционен метод за възстановяване в US Open 19 септември 2019 | 16:18 0



Новак Джокович държи много на възстановяването след мачове и на правилните методи за това, а поредното доказателство е хипербарната кислородна камера, която световният №1 е използвал по време на тазгодишния US Open. Сърбинът, който се отказа от турнира по време на мача си от четвърти кръг срещу Стан Вавринка заради контузия в лявото рамо, е позиционирал уреда в багажното отделение на камион. Превозното средство е било паркирано в Corona Park – само на 300 метра от централния корт „Артър Аш“, съобщава Daily Mail. Официални лица от „мейджъра“ в Ню Йорк разкриха пред медията за необичайните мерки, които Джокович е предприел по време на престоя си. Те за пореден път доказват колко важно е здравословното състояние за Новак. 32-годишният тенисист отдавна е привърженик на хипербарните кислородни камери, които са напълно позволени за употреба от Световната антидопингова агенция (WADA). Той бе забелязан да използва уреда за първи път през 2011 г. The World No. 1 is IN! @DjokerNole | #TeamSerbia | @ATPCup pic.twitter.com/ResAINUWkD — ATPCup (@ATPCup) September 13, 2019 Камерата представлява малко помещение във формата на яйце, достатъчно да вмести в себе си един човек. В нея кислородът заема 100% от обема и дишайки от него, спортистите могат да подобрят представянето си, както и да ускорят възстановяването от контузия. В последните години този метод набра огромна популярност в различните спортове. В същото време не е много често срещано даден атлет да носи камерата със себе си. Въпреки това Новак е забелязан да я използва и на други турнири в Северна Америка тази година – Индиън Уелс и Синсинати, пише Daily Mail. Новак Джокович се надява да се завърне на корта до края на месеца. Световният №1 страда от контузия в рамото, която получи по време на US Open, а заради нея трябваше да се откаже в мача си от четвърти кръг срещу Стан Вавринка. Сърбинът се размина с операция, каквито бяха първоначалните спекулации, но признава, че травмата е сериозна. Въпреки това вярва, че ще е готов за надпреварата в Токио, която започва на 30 септември. „Надявам се да бъда на корта до седмица или две. Засега идеалният сценарий е да играя в Токио, това е и планът ми“, призна Джокович пред RTS Serbia, цитиран от ubitennis.net. TennisKafe.com

