Бивш играч на Шалке и Тотнъм подписа с Блекбърн

29-годишният германски халф Люис Холтби стана играч на Блекбърн, съобщава официалният сайт на клуба. Последният му клуб беше Хамбургер. Той игра още за Шалке 04, Бохум, Майнц 05 и Тотнъм.

@LewisHoltby celebrated his 29th birthday yesterday, so we decided to surprise our latest signing! #Rovers pic.twitter.com/rA83924Hq0