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Втора лига
Съдийски назначения за срещите от 9-ия кръг във Втора лига:
20 Сеп 2019 г. Петък 17:00 ч.
ФК Кариана - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Алексей Иванов Николов
20 Сеп 2019 г. Петък 17:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Стоян Маринов Алексиев
20 Сеп 2019 г. Петък 18:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ФК Черноморец Балчик
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Николай Георгиев Ангелов
21 Сеп 2019 г. Събота 17:00 ч.
Хебър 1918 - ФК Литекс
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Мурад Шабан Вели АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Георги Стефанов Кордев
21 Сеп 2019 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Спартак Плевен - ОФК Поморие
ГС: Николай Руменов Рамунски АС1: Петър Милчев Рангелов АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Красимир Иванов Василев
21 Сеп 2019 г. Събота 18:00 ч.
Спартак Варна - ПФК Монтана 1921
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мирослав Пламенов Марков АС2: Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Стоян Иванов Вътев
21 Сеп 2019 г. Събота 19:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово - ФК Струмска слава 1927
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Димитър Панайотов Костов
23 Сеп 2019 г. Понеделник 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Александър Костадинов Костадинов
/МД/
Втора лига
9 кръг, понеделник 23 септември
ЦСКА 1948
20:00
Септември (София)
8 халф
10 вратар
x
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(Гост) 1
отговор
рюстем карагерен на кариана и пирин да се стягат орлетата че ги чака голямо клане Рейтинг: 1 0