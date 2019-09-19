ЦСКА 1948 CSKA 1948

ЦСКА 1948 2:0 Струмска слава

последен:
30.08.2019

ЦСКА 1948 - Септември (София)

следващ:
23.09.2019

създаване: 2016г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Добрин Гьонов
треньор: Петко Петков
web: ЦСКА 1948

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Втора лига

Съдийски назначения за срещите от 9-ия кръг във Втора лига

19 септември 2019 | 16:01 - Обновена
Съдийски назначения за срещите от 9-ия кръг във Втора лига
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Съдийски назначения за срещите от 9-ия кръг във Втора лига:

20 Сеп 2019 г. Петък 17:00 ч.
ФК Кариана - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Рюстем Джемил Карагарен АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Алексей Иванов Николов

20 Сеп 2019 г. Петък 17:00 ч.
ФК Локомотив 1929 - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Стоян Маринов Алексиев

20 Сеп 2019 г. Петък 18:30 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - ФК Черноморец Балчик
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Стефан Демирев Павлов
СН: Николай Георгиев Ангелов

21 Сеп 2019 г. Събота 17:00 ч.
Хебър 1918 - ФК Литекс
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Мурад Шабан Вели АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Иван Георгиев Пенчев
СН: Георги Стефанов Кордев

21 Сеп 2019 г. Събота 18:00 ч.
ПФК Спартак Плевен - ОФК Поморие
ГС: Николай Руменов Рамунски АС1: Петър Милчев Рангелов АС2: Кирил Валентинов Чакъров
4-ТИ: Никола Павлов Петров
СН: Красимир Иванов Василев

21 Сеп 2019 г. Събота 18:00 ч.
Спартак Варна - ПФК Монтана 1921
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Мирослав Пламенов Марков АС2: Калин Валентинов Киров
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Стоян Иванов Вътев

21 Сеп 2019 г. Събота 19:00 ч.
ФК Ботев Гълъбово - ФК Струмска слава 1927
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Димитър Панайотов Костов

23 Сеп 2019 г. Понеделник 20:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Александър Костадинов Костадинов
/МД/
Втора лига
9 кръг, понеделник 23 септември
ЦСКА 1948
20:00
Септември (София)
Втора лига М П Р З Г точки
1 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
7
7
0
0
19:4 (15)
21
2 Септември (София) Септември (София)
7
7
0
0
18:7 (11)
21
3 Монтана Монтана
8
5
2
1
15:5 (10)
17
4 Локомотив (София) Локомотив (София)
8
5
0
3
10:5 (5)
15
5 Литекс Литекс
7
3
2
2
16:8 (8)
11
6 Пирин (Благоевград) Пирин (Благоевград)
7
3
2
2
10:8 (2)
11
7 Кариана (Ерден) Кариана (Ерден)
7
3
2
2
8:6 (2)
11
8 Нефтохимик Нефтохимик
7
3
1
3
13:9 (4)
10
9 Хебър (Пазарджик) Хебър (Пазарджик)
7
3
1
3
10:9 (1)
10
10 Лудогорец 2 Лудогорец 2
8
2
4
2
10:10 (0)
10
11 Локомотив (Горна Оряховица) Локомотив (Горна Оряховица)
8
2
3
3
9:14 (-5)
9
12 Ботев (Гълъбово) Ботев (Гълъбово)
8
2
3
3
8:13 (-5)
9
13 Черноморец (Балчик) Черноморец (Балчик)
7
2
1
4
4:10 (-6)
7
14 Струмска слава Струмска слава
8
2
0
6
7:15 (-8)
6
15 Спартак (Варна) Спартак (Варна)
8
1
2
5
3:14 (-11)
5
16 Поморие Поморие
8
1
1
6
4:13 (-9)
4
17 Спартак (Плевен) Спартак (Плевен)
8
0
2
6
1:15 (-14)
2
  • Промоция
  • Плейоф промоция
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 448

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пак смях
(Гост) 1
отговор
19 септември 2019 | 16:37

рюстем карагерен на кариана и пирин да се стягат орлетата че ги чака голямо клане Рейтинг: 1 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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