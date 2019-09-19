Славия Slavia

Дунав 0:0 Славия

последен:
15.09.2019

Славия - Левски

следващ:
21.09.2019

създаване: 1913г.
стадион: "Славия"
президент: Венцеслав Стефанов
треньор: Златомир Загорчич
web: Славия / bgclubs.eu

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efbet Лига

Обявиха съдията за Славия - Левски

19 септември 2019 | 15:51 - Обновена
Обявиха съдията за Славия - Левски
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Станаха ясни съдийски назначения за срещите от 10-ти кръг в efbet Лига. Дербито между Славия и Левски е поверено на Драгомир Драганов.

20 Сеп 2019 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Георги Крумов Виделов

20 Сеп 2019 г. Петък 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ФК Царско село 2015
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Костадин Ангелов Гергинов

21 Сеп 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Дунав
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет
СН: Костадин Георгиев Стоичков

21 Сеп 2019 г. Събота 20:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Левски
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров
СН: Иван Захариев Вълчев

22 Сеп 2019 г. Неделя 17:45 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПФК Берое
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Георги Василев Йорданов

22 Сеп 2019 г. Неделя 20:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Арда
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Радан Василев Мирянов

23 Сеп 2019 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Етър - ФК Витоша
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Николай Неделчев Чакъров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Антон Симеонов Генов
efbet Лига
10 кръг, събота 21 септември
Славия
20:00предстои
Левски
Bet365
4.2 3.4 1.72
1 x 2
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
9
6
3
0
14:4 (10)
21
2 Левски Левски
9
6
2
1
20:7 (13)
20
3 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
9
5
2
2
21:14 (7)
17
4 ЦСКА-София ЦСКА-София
9
4
4
1
13:11 (2)
16
5 Берое Берое
9
5
0
4
16:13 (3)
15
6 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
9
4
3
2
15:13 (2)
15
7 Черно море Черно море
9
2
5
2
10:10 (0)
11
8 Славия Славия
9
2
4
3
12:13 (-1)
10
9 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
9
2
3
4
9:13 (-4)
9
10 Дунав Дунав
9
2
3
4
10:15 (-5)
9
11 Етър Етър
9
1
5
3
10:13 (-3)
8
12 Царско село Царско село
9
2
2
5
10:15 (-5)
8
13 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
9
2
2
5
10:15 (-5)
8
14 Витоша (Бистрица) Витоша (Бистрица)
9
1
0
8
7:21 (-14)
3
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Бараж
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 1374

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Темелко Георгиев
(Гост) 2
отговор
19 септември 2019 | 17:14

Венци е картотекирал Тричковски, не знам какво ги чака динамовци Рейтинг: 0 1

Георги Попов
(Гост) 1
отговор
19 септември 2019 | 17:05

На него се падна честта да помогне. Рейтинг: 2 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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