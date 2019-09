Челси ще предложи нов договор за млад защитник

Челси е готов да направи предложение за дългосрочен договор на изгряващата звезда Фикайо Томори. 21-годишният защитник започна силно този сезон, след като най-накрая проби в първия отбор на клуба под ръководството на Франк Лампард.

What a player Fikayo Tomori is by the way, probably one of the only stand out players tonight.



Saved us spending £50m on a centre back if he continues the way he’s going. He’s unreal. pic.twitter.com/tldati0hTM